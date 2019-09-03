Япония не присоединится к коалиции США в Ормузском проливе

Япония не будет присоединяться к коалиции США для защиты судоходства в Ормузском проливе, сообщил Reuters со ссылкой на местную газета Yomiuri. Однако Токио рассмотрит вопрос о самостоятельном развертывании своих военно-морских сил в регионе.

Газета со ссылкой на источники сообщила, что Япония рассматривает план отправки своих Морских сил самообороны для сбора информации в районах вокруг Ормузского пролива и судоходного пути Баб-эль-Мандаб между Йеменом, Джибути и Эритреей. Кроме того, если Иран согласится, то Токио рассмотрит вопрос о развертывании своих сил самообороны в районе пролива.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».