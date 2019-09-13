Партнерские проекты

«Социальная ответственность» «Ъ-Южный Урал»

Социальная промышленность

У отдаленных от областного центра территорий есть ряд характерных для них социальных проблем, решать которые приходится не только властям, но и бизнесу, поскольку ситуация напрямую отражается на стабильности работы предприятий.

«Высота» ответственности

В Озерске начинается строительство спортивного комплекса «Ледовая академия «Высота». Этот проект в рамках государственно-частного партнерства реализуют Группа ЧТПЗ, госкорпорация «Росатом» и правительство Челябинской области. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.

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Совместный проект АЗ «Урал» и «Ъ-Южный Урал»

Автозавод «Урал» представляет на выставке COMTRANS 2019 новинки дорожной техники

Автомобильный завод «Урал» представляет на 15-й Международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019 в Москве новинки автомобилей дорожного семейства. В экспозиции предприятия представлены дорожный самосвал 6х4 с модернизированной бескапотной кабиной и капотный «Урал NEXT 6x4» на газовом топливе. Также на выставке экспонируется новая модификация внедорожного автомобиля «Урал NEXT» 6х6: это бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой. Данные автомобили расширяют и диверсифицируют линейку грузовиков дорожного и полноприводного семейств автозавода «Урал». Выставка проходит в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 3 по 7 сентября.

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Совместный проект ПАО «Уралавтоприцеп» и «Ъ-Южный Урал»

«Уралавтоприцеп»: выход на новый уровень

Период с 2017 года и по сегодняшний день для ПАО «Уралавтоприцеп» можно назвать временем активного обновления, поиска новых рынков сбыта и усовершенствования продукции. Сегодняшнее развитие предприятия – результат достижения поставленных ранее стратегических задач. О том, как идет модернизация «Уралавтоприцепа», как производителю удалось достигнуть темпов роста вдвое выше среднерыночных и какие новинки пополнят линейку моделей завода, топ-менеджеры завода рассказали в интервью.

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Совместный проект Промсвязьбанк и «Ъ-Южный Урал»

Промсвязьбанк поддержит бизнес Южного Урала

8 июля на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге было подписано соглашение между Челябинской областью и Промсвязьбанком. Документ предусматривает сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства по ряду направлений — от поддержки предпринимательства до участия банка в реализации крупных инвестпроектов на Южном Урале. Подписи под документом поставили врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

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Совместный проект СК «Легион» и «Ъ-Южный Урал»

Инвестиции в комфорт

Строительная компания «Легион» и челябинское отделение Сбербанка в последний день международной выставки «Иннопром-2019» заключили соглашение о сотрудничестве, по условиям которого банк предоставит застройщику кредитные ресурсы в размере 10 млрд руб. Эти деньги будут инвестированы в возведение новой очереди жилого комплекса «Ньютон» на северо-западе областного центра.

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