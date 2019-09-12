Главные анонсы 12 сентября

В Сочи президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Визит господина Нетаньяху в Россию состоится накануне досрочных выборов в израильский парламент, намеченных на 17 сентября. А 5 сентября он совершил незапланированный блицвизит в Лондон. Основная тема как российских, так и британских переговоров — «иранская угроза». Подробнее

В Москве ожидается визит премьер-министра Молдавии Майи Санду. Накануне Москву впервые за последние три года посетил глава МИД Молдавии. Новый министр Нику Попеску на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым высказался за нормализацию отношений. Подробнее о визите главы МИД Молдавии

Члены временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на заседании 12 сентября обсудят итоги прошедшей избирательной кампании. Речь пойдет в том числе о нарушениях законодательства РФ американскими компаниями Google и Facebook. Ранее Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования. Подробнее о работе комиссии

В Армении суд рассмотрит дело экс-президента страны Роберта Кочаряна. Напомним, господин Кочарян обвиняется в «узурпации власти» за свои действия в марте 2008 года, когда, по версии обвинения, применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. Подробнее о деле

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард покинет пост. Ранее участники саммита Евросоюза выдвинули ее на пост руководителя Европейским центробанком. Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева стала единственным номинированным кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ.