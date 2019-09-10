Главные новости к утру 10 сентября

Члены Палаты общин Великобритании во второй раз отказались от предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент. Работа правительства Великобритании была приостановлена до 14 октября. Господин Джонсон заявил, что его правительство не будет просить Брюссель об отсрочке «Брексита» вопреки закону. О «Брексите».

Северная Корея запустила два неизвестных снаряда из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Южная Корея и США сообщили, что следят за ситуацией.

Минпромторг, по данным “Ъ”, с 1 января может существенно повысить утилизационный сбор на автомобили. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

Как стало известно “Ъ”, президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Наиболее примечательными являются отставки руководителей управлений Следственного комитета России по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова.

Cборная России победила команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча прошла на стадионе в Калининграде и завершилась со счетом 1:0.

О предстоящих 10 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.