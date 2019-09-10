Главные анонсы 10 сентября

В Москве пройдет первое после летних каникул заседание Государственной думы. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в законотворческом портфеле на осеннюю сессию всего 1311 проектов, из них 244 — принято в первом чтении и 4 приняты во втором. Как Госдума поработала в весеннюю сессию

Коптевский суд Москвы рассмотрит иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании 1,2 млн руб. с организаторов несанкционированных акций за простой автотранспорта. Ответчиками выступают оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. Об иске

В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное сотрудничество. Об отношениях стран

В Купертино (США) состоится презентация компании Apple. На ней ожидается демонстрация iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11 Pro. Впервые презентация будет транслироваться на канале Apple в YouTube.