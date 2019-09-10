СМИ: КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два снаряда из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнахп» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. В комитете отметили, что ВС Южной Кореи «следят за ситуацией» и находятся в состоянии боевой готовности.

Объединенный комитет сообщил, что снаряды запустили из провинции Пхенан-Намдо. Информацию о дальности полета, типа снарядов и их высоты комитет не привел.

Reuters со ссылкой на правительство Японии заявило, что пуски снарядов не угрожали безопасности страны. Источник агентства в администрации США сообщил, что Соединенные штаты отслеживают ситуацию с запуском снарядов. «Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе»,— сообщил собеседник агентства.

Напомним, в августе КНДР сообщила об успешных испытаниях новой ракетной установки Они состоялись 24 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.