В Москве и Санкт-Петербурге закрылись избирательные участки

В Москве в 20:00 закрылись 3616 избирательных участков. В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы (МГД) седьмого созыва. На выборах в столичный парламент впервые применили систему электронного голосования, созданную на основе технологии блокчейна. Проголосовать онлайн смогли жители некоторых избирательных округов. В регистрации отказали 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Из-за недопуска опппозиционных кандидатов в Москве проходили многочисленные акции протеста. В окончательный список вошли 225 кандидатов.

В Санкт-Петербурге закончились выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний. На выборы губернатора выдвинулись 28 кандидатов, но, по разным причинам, участвуют только трое: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах в ходе теледебатов за неделю до дня голосования.

Участки уже закрылись на большей части территории России. Голосование продолжается в Калининградской области, где проходят выборы депутатов окружных советов. Всего по стране прошли 6015 выборов различного уровня:

в 16 регионах — губернаторов;

в 13 — депутатов заксобраний;

в 3 административных центрах регионов — мэров;

в 22 административных центрах — городские парламенты;

в 4 избирательных округах — довыборы в Госдуму;

в Ингушетии — непрямые выборы главы региона через голосование в парламенте.

Как проходит единый день голосования, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О том, как на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».