В окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму вошли 225 человек

Окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва включает 225 человек. Зарегистрированный кандидат по 14-му избирательному округу Сергей Цукасов получил отказ Верховного суда в удовлетворении его жалобы на решение Мосгорсуда снять с участия в выборах, сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«На данный момент в судах не осталось на рассмотрении решений о снятии кандидатов,— сказал господин Реут.— Итого в бюллетенях в единый день голосования будут представлены 225 кандидатов в Мосгордуму».

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 5 июля завершился сбор подписей избирателей. 57 кандидатов получили отказ, но позднее представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Затем девять человек, включая Цукасова, выбыли из предвыборной гонки.

Об отказе в регистрации и последующих акциях — в материале “Ъ” «Подписные истины».