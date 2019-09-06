Главные новости к утру 6 сентября

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также в студии «Навальный.Live» и в московском штабе оппозиционера прошли обыски. Восемь человек из штаба были задержаны, их отпустили без составления протоколов.

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал US Open. В финальном матче она сыграет с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску.

Как узнал “Ъ”, суд освободил из-под стражи предпринимателя Владимира Любишина. В РФ ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда оружия). США обвиняли россиянина и его сына в незаконной торговле переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

На массовых мероприятиях в Москве введут систематическое видеонаблюдение, а также задействуют систему распознавания лиц. Столичный департамент информационных технологий заказал техническое сопровождение у компании «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система») за 260 млн руб.

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал Минэкономики и главу ведомства Максима Орешкина из-за невыплаты компенсаций предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Министерство в ответ заявило, что приложило немало усилий, чтобы как можно скорее добиться выделения 500 млн руб. для пострадавших, а участие господина Мутко в этом вопросе «было минимальным». О последствиях наводнений

О предстоящих 6 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.