Серена Уильямс вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Матч продлился 1 час 11 минут и закончился со счетом 6:3, 6:1.

Уильямс уже шесть раз выигрывала US Open (в 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 и 2014 годах). В финале американка сыграет с Бьянкой Андрееску. 19-летняя канадка обыграла спортсмену из Швейцарии Белинду Бенчич.

Открытый чемпионат США продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57 млн.