Главные анонсы 6 сентября

Во Владивостоке президент России Владимир Путин встретится с представителями общественности. На встрече будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.

Восточный экономический форум-2019. Главное Читать далее

Владимир Путин посетит космодром Восточный. Строительство Восточного началось в 2012 году. Проект обошелся в 92 млрд руб., срок сдачи объекта неоднократно переносился. В июне 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса», обвинив корпорацию в неэффективном освоении средств. О хищениях

В Москве пройдет заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Ранее регулятор допускал, что может понизить ее в третий раз за год. В июне Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 7,5% до 7,25% годовых. О снижении ключевой ставки

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболиста Александра Кокорина, его брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева. В мае всех троих признали виновными в хулиганстве. Осенью 2018 года футболисты устроили две драки в центре Москвы. По версии следствия, осужденные избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку. О приговоре

В Глазго (Великобритания) пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу—2020 между сборными Шотландии и России.