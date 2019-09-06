Число жертв урагана Дориан достигло 30

Число погибших из-за урагана Дориан на Багамских островах выросло до 30 человек, сообщает телеканал CNN. Сотни жителей остаются пропавшими без вести, из-за чего местные власти опасаются, что число жертв может быть куда больше.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана. Режим ЧП введен в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, эвакуированы более 1 млн человек. Из-за урагана президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу. По данным UBS Group, страховые компании понесут $25 млрд убытков.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».