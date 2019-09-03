Детский омбудсмен пожаловался в прокуратуру на действия полиции при задержании Азара

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился в прокуратуру из-за того, что при задержании журналиста и депутата муниципального округа Хамовники Ильи Азара в квартире осталась одна его маленькая дочь. «То, что происходило по сведениям родителей — ребенок остался на полчаса один, да еще и дверь была открыта — это оставление ребенка в опасности. Поэтому я обратился к прокурору города с тем, что необходимо разобраться в действиях полиции и их правомерности»,— сказал господин Бунимович (цитата по ТАСС). Он назвал «чрезвычайно странной» ситуацию с точки зрения полиции. Омбудсмен пояснил, что можно было дождаться, пока к ребенку приедет мама или представитель департамента соцзащиты.

О задержании на лестничной площадке своего дома «прямо в домашней одежде и тапках» рассказал сам Илья Азар. «То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует»,— отметил он. Спустя примерно полчаса к ребенку, который спал один в квартире с открытой дверью, приехала жена журналиста Екатерина Кузнецова. Адвокаты считают, что действия сотрудников полиции должны квалифицироваться по статье оставление несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ).

Господин Азар был задержан по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга) вечером 2 августа и доставлен в ОВД Красносельский. После выхода из полиции спустя несколько часов он сообщил, что протокол в его отношении составили на основании фотографий с его страницы в Facebook.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». По итогам акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».