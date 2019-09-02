Главные анонсы 2 сентября

В Иркутскую область с визитом прибудет президент России Владимир Путин. Он ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек. Президент приедет в регион третий раз за два месяца. В предыдущий раз он раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной». О паводках

В России по случаю Дня знаний в школах пройдут торжественные линейки.

В некоторых московских школах линейки были отменены из-за «вопросов безопасности». Подробнее

Лефортовский суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с ребенком.

Похожее дело рассмотрит Никулинский суд Москвы — прокуратура требует лишить родительских прав многодетную пару Хомских, которая принимала участие в несанкционированной протестной акции 3 августа. Подробнее

В Берлине состоится встреча помощников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Встреча будет посвящена подготовке саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств. Россию будет представлять помощник президента Владислав Сурков. Чего президент Украины ждет от саммита

Министерство финансов России запускает продажу народных облигаций федерального займа (ОФЗ-н) нового формата. ОФЗ-н будут предлагаться населению через «Сбербанк», ВТБ, «Промсвязьбанк» и «Почта-банк». Минимальная сумма покупки снизится с 30 тыс. до 10 тыс. рублей, объем выпуска составит 15 млрд руб. с периодом размещения до конца февраля 2020 года. Подробнее

В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа. В ходе переговоров будут обсуждаться ситуации в Персидском заливе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Южная Осетия и Грузия проведут переговоры по урегулированию ситуации с грузинским блокпостом на границе. Южноосетинские власти заявляют, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения. О конфликте

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”.