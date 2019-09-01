Главные анонсы 2–8 сентября

2 сентября, понедельник

В России по случаю Дня знаний в школах пройдут торжественные линейки.

В России и Казахстане начнутся учения объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое Содружество-2019».

В Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по современному пятиборью.

3 сентября, вторник

В Лондоне будет представлен шорт-лист претендентов на Букеровскую премию.

В Тюменской области арбитражный суд рассмотрит заявление компании СБК («внучка» Сбербанка) о признании банкротом Антипинского НПЗ.

4 сентября, среда

Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум с участием президента РФ Владимира Путина.

На ВДНХ открывается XXXII Московская международная книжная выставка-ярмарка.

В Париже суд вынесет приговор по делу одного из основателей «желтых жилетов» Эрика Друэ, который обвиняется в ношении запрещенного оружия на акции протеста.

5 сентября, четверг

Завершится процесс выдвижения кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии.

В Киеве начнет работу Высший антикоррупционный суд.

6 сентября, пятница

В Глазго (Шотландия) состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Шотландии и России.

В Молдавии состоятся досрочные парламентские выборы.

В Лондоне аукционный дом Sotheby's проведет онлайн-аукцион репродукций работ уличного художника Бэнкси.

7 сентября, суббота

В Москве начнутся мероприятия, посвященные празднованию Дня города.

В Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье.

8 сентября, воскресенье

В России пройдут выборы различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав 19 субъектов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте).

В непризнанном Косово состоятся досрочные парламентские выборы.