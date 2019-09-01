Главные анонсы 2–8 сентября

2 сентября, понедельник
В России по случаю Дня знаний в школах пройдут торжественные линейки.
В России и Казахстане начнутся учения объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое Содружество-2019».
В Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по современному пятиборью.
3 сентября, вторник
В Лондоне будет представлен шорт-лист претендентов на Букеровскую премию.
В Тюменской области арбитражный суд рассмотрит заявление компании СБК («внучка» Сбербанка) о признании банкротом Антипинского НПЗ.
4 сентября, среда
Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум с участием президента РФ Владимира Путина.
На ВДНХ открывается XXXII Московская международная книжная выставка-ярмарка.
В Париже суд вынесет приговор по делу одного из основателей «желтых жилетов» Эрика Друэ, который обвиняется в ношении запрещенного оружия на акции протеста.
5 сентября, четверг
Завершится процесс выдвижения кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии.
В Киеве начнет работу Высший антикоррупционный суд.
6 сентября, пятница
В Глазго (Шотландия) состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Шотландии и России.
В Молдавии состоятся досрочные парламентские выборы.
В Лондоне аукционный дом Sotheby's проведет онлайн-аукцион репродукций работ уличного художника Бэнкси.
7 сентября, суббота
В Москве начнутся мероприятия, посвященные празднованию Дня города.
В Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье.
8 сентября, воскресенье
В России пройдут выборы различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав 19 субъектов (16 прямых и 3 через голосование в парламенте).
В непризнанном Косово состоятся досрочные парламентские выборы.
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