Галямина вышла из спецприемника после 35 суток ареста

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника, сообщается в ее Telegram-канале. Она отбывала третий подряд административный арест (10 суток за организацию несанкционированной акции). Поводом для задержания послужил ее пост в Facebook с призывом участвовать в митинге за свободные выборы 3 августа.

Напомним, первые 10 суток она отбывала также за призывы к участию в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). В день выхода из спецприемника ее задержали второй раз — ей вменяли участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). За это госпожу Галямину арестовали еще на 15 суток. 21 августа ее снова задержали на выходе из спецприемника.

С июля в Москве проходят протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатам на выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 самовыдвиженцам, мотивировав это недействительными подписями. Очередная акция запланирована на сегодня, 31 августа. Столичная мэрия ее не согласовала.

Подробнее о сегодняшней акции в Москве — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Какие еще мероприятия пройдут в эти выходные, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».