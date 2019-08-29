Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву

Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль официально сообщит о старте процесса обмена заключенными между Россией и Украиной, когда будет готов.

Сегодня, 29 августа, по информации источников «Интерфакса» и ТАСС, украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, был доставлен из колонии города Лабытнанги (ЯНАО) в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной.

«Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет»,— сообщил господин Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, правильно ли считать освобождение в Киеве главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского запуском процесса обмена заключенными. Он добавил, что между Москвой и Киевом «имеют место определенные контакты» по теме обмена.

Господин Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование украинского режиссера Олега Сенцова из ЯНАО в Москву. «Ничего не могу вам сказать»,— заявил пресс-секретарь. Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил, что президент не изменил своей позиции о неравноценном обмене господина Вышинского и режиссера Сенцова. Он отказался комментировать оценку Кремля в отношении в самому процессу обмена.

Напомним, договоренности об обмене между Россией и Украиной были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что украинского режиссера и господина Вышинского, предположительно, в списках не будет.

28 августа киевский суд освободил господина Вышинского под личное обязательство. Пресс-секретарь генеральной прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что изменение меры пресечения журналисту состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35», но через час после публикации сообщение было удалено со страницы госпожи Сарган.

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О голодовке Сенцова читайте в публикации “Ъ” «Режиссер желаний не имеет».

О подготовке к обмену заключенными и освобождении господина Вышинского читайте в материале “Ъ” «Укрепление обменного курса».