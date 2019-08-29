Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен из колонии города Лабытнанги (ЯНАО) в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной, сообщают «Интерфакс» и ТАСС. О том, что Сенцова доставили в Москву, накануне сообщил анонимный Telegram-канал «Незыгарь», а сегодня утром эта же информация появилась у издания Baza.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Сенцова поместили в СИЗО «Бутырка». Другой источник агентства сообщил, что он мог быть доставлен в СИЗО-2, а именно «Лефортово». «Он содержится в одном из столичных СИЗО»,— сообщил источник ТАСС.

Режиссер Олег Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2014-м он вместе с сообщниками поджег офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовился осуществить два теракта в Симферополе на 9 Мая. Сам режиссер свою вину не признает. В мае 2018 года режиссер объявил голодовку, которая продлилась более 140 дней. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.

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Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (личный друг президента России Владимира Путина; ранее участвовал в переговорах об освобождении пленных) заявил, что пока окончательного варианта обмена заключенными между Украиной и Россией нет, переговоры продолжаются. «Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно также окончательно не решен вопрос человека, которого вы назвали — Сенцова»,— сообщил господин Медведчук журналистам в кулуарах Верховной рады в четверг (цитата по «Интерфаксу»).

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение задержанных в России украинцев и подтвердил, что режиссер находится в СИЗО «Лефортово». «Олег Сенцов в "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. <...> В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан — это да»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, договоренности об обмене между Россией и Украиной были достигнуты после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. В обмене в том числе могут участвовать моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, предположительно, в списках не будет.

28 августа киевский суд освободил господина Вышинского под личное обязательство. Пресс-секретарь генеральной прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что изменение меры пресечения журналисту состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35», но через час после публикации сообщение было удалено со страницы госпожи Сарган.

О голодовке Сенцова читайте в публикации “Ъ” «Режиссер желаний не имеет».

О подготовке к обмену заключенными и освобождении господина Вышинского читайте в материале “Ъ” «Укрепление обменного курса».