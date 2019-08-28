Генпрокуратура Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой обмена «35 на 35»

Изменение меры пресечения журналисту и главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35», сообщил пресс-секретарь генеральной прокурора Украины Лариса Сарган. «Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского»,— написала в Facebook представитель Генпрокуратуры. Через час после публикации поста, сообщение было удалено со страницы госпожи Сарган.

Напомним, сегодня, 28 августа, Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Такое освобождение предполагает, что журналист теперь может свободно перемещаться по городу, но обязан по требованию властей являться в суд для продолжения разбирательства. При этом суд по его делу еще только предстоит. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До заседания суда с журналистом беседовала специально прилетавшая для этого в Киев российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Кирилл Вышинский не раскрыл содержание беседы, сославшись на ее конфиденциальность, но заметил, что его обмен на задержанных в России украинцев не обсуждался.

После своего освобождения, в интервью «РИА Новости» Кирилл Вышинский ответил на вопрос, считает ли он совпадением изменение ему меры пресечения с подготовкой обмена задержанными между Киевом и Москвой: «Я всегда говорил, что "обмен" — это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана никаким судом,— поэтому я не говорю об обмене».

Политолог Владимир Брутер в эфире “Ъ FM”: «Кирилла Вышинского не освобождают в связи с обменом. Он украинский гражданин, никуда не собирается из Украины уезжать, хотя это, безусловно, является сигналом к тому, что новые власти будут себя по крайней мере сейчас вести помягче». Источник: “Ъ FM”

Кирилл Вышинский находился под арестом с 15 мая 2018 года. Он был арестован по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (госизмена и проведение подрывной информационной деятельности) и незаконном обороте оружия. Арест господину Вышинскому продлевали восемь раз.

Подробнее об изменении меры пресечения журналисту читайте в материале “Ъ” «Кирилла Вышинского выпустили из-под ареста до суда».