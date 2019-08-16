Гендиректор ИСД Олег Мкртчан приговорен девяти годам колонии за хищение средств Внешэкономбанка

Московский городской суд признал Олега Мкртчана, гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань», виновным в хищении средств ВЭБа боле чем на миллиард рублей, сообщает «Интерфакс». Наказание бизнесмену назначено в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом «секретно». Судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора, озвучив меру наказания, также судом решено взыскать в пользу потерпевших 199 млрд руб. По версии обвинения, господин Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств Внешэкономбанка, выделенных для развития корпорации ИСД, на сумму более 1 млрд рублей.

Анна Перова, Краснодар