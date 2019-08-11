Главные новости за выходные 10–11 августа

В Москве прошла одна из самых массовых за последние несколько лет протестных акций. На согласованный с властями митинг «Вернем себе право на выборы» на проспекте Академика Сахарова, по данным «Белого счетчика», через основные рамки прошли 49 тыс. 900 человек. Столичная полиция заявила, что на митинг пришли 20 тыс. человек.

После митинга часть участников направились к администрации президента. В районе Чистых прудов и Китай-города в итоге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 256 человек. Полиция заявила о 136 задержанных. Также задержания проходили и в других городах России, где люди вышли на акции солидарности с москвичами. «ОВД-инфо» сообщает о 352 задержанных в пяти городах — Москве (256), Санкт-Петербурге (79), Ростове-на-Дону (13), Брянске (2) и Сыктывкаре (2). При этом два участника акции в Санкт-Петербурге стали фигурантами уголовных дел Об акции протеста

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламы несанкционированных массовых мероприятий. Если меры не будут приняты, то это будет расцениваться «как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что «зарубежные силы» с помощью YouTube «фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона» во время акций протеста.

«Росатом» сообщил, что при взрыве на морском ракетном полигоне в Архангельской области 8 августа погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили ранения. Они занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Напомним, после катастрофы было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. О происшествии

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Агентство подсчитало, что 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн.

Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева. Она работала в издательском доме с 1993 года. Об Анне Марьяновне вспоминает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников