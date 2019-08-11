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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году. Доходы семьи увеличиваются на $70 тыс. в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день, подсчитало агентство.

Топ-10 богатейших семей мира:

  1. Уолтон, США (сеть магазинов Walmart) — $190,5 млрд;
  2. Марс, США (кондитерская компания Mars) — $126,5 млрд;
  3. Кох, США (промышленная корпорация Koch Industries) — $125 млрд;
  4. Аль-Сауд, правящая династия в Саудовской Аравии — $100 млрд;
  5. Вертеймер, Франция (парфюмерный дом Chanel) — $57,6 млрд;
  6. Дюма, Франция (модный дом Hermes) — $53,1 млрд;
  7. Ван Дамм, де Мевиус и Шпельберх, Бельгия (пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev) — $52,9 млрд;
  8. Бёрингер и фон Баумбах, Германия (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) — $51,9 млрд;
  9. Амбани, Индия (промышленная группа Reliance Industries) — $50,4 млрд;
  10. Каргилл и Макмиллан, США (корпорация по торговле продовольствием Cargill Inc) — $42,9 млрд.
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