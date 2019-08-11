Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году. Доходы семьи увеличиваются на $70 тыс. в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день, подсчитало агентство.

Топ-10 богатейших семей мира: