Главные новости к утру 11 августа

В Москве после несогласованной части протестной акции задержали 229 человек, сообщило «ОВД-инфо». Всего по России — 325 человек. В Санкт-Петербурге — 81, в Ростове-на-Дону — 13, в Брянске — 2. Административный протокол составили на незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. О митинге.

В КНДР заявили об испытании «нового оружия», за пуском которого лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. О каком именно оружии идет речь, не уточнялось, однако в сообщении местного агентства говорилось о запусках ракет. Подробнее.

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Первую строчку заняли Уолтоны, состояние которых оценили в $190,5 млрд. В сумме 25 богатейших семей мира владеют капиталом на $1,4 трлн. Топ-10 рейтинга.

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене. По их словам, попыток сопротивления не было. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, призвала сепаратистов к прекращению огня. О конфликте.

Несколько улиц в Москве полностью перекрыты 11 августа из-за празднования мусульманского Курбан-байрама. Подробнее об изменениях.