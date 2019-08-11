КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.

По данным агентства, Ким Чен Ын решил приступить к испытаниям «немедленно» после того, как получил доклад о новых разработках. Во время пуска он поднялся на наблюдательный пункт и руководил процессом.

В этот же день, 10 августа, Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря.

Напомним, 6 августа Северная Корея провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа. Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын, который заявил, что предупредил таким образом власти США и Южной Кореи, проводящие совместные военные учения. Предыдущие запуски произошли 31 июля, 1 и 2 августа. КНДР считает, что Южная Корея виновата в эскалации напряженности.

О чем говорят запуски ракет КНДР — в публикации “Ъ” «Корея метает копии "Искандеров"».