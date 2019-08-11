В Москве ограничено движение из-за празднования Курбан-байрама

Несколько улиц полностью перекрыты в Москве в воскресенье, 11 августа, в связи с празднованием мусульманского Курбан-байрама. Центр организации дорожного движения сообщает об ограничении движения на следующих участках:

00:01–11:00 — ул. Дурова, Щепкина (от Самарской ул. до Садового кольца), Мещанская, Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца), Капельский пер. (от пр-та Мира до ул. Гиляровского), Выползов пер., д.7.;

04:00 –11:00 — Большая Татарская ул. и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский;

01:00 – до окончания мероприятия — Минская ул. (от Мосфильмовской ул. до Кутузовского пр-та);

05:00–10:00 — ул. Хачатуряна (от Каргапольской ул. до ул. Санникова).