Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль президентский дворец в йеменском Адене. С таким заявлением выступил один из их военных представителей, передает Reuters. По его словам, сопротивления во время захвата не было. Один из очевидцев также рассказал агентству, что сепаратисты сейчас находятся во дворце.

Ранее сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) взяли под контроль три армейских лагеря в городе. Заместитель главы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал эти действия «переворотом законных институтов государства».

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, тем временем призвала сепаратистов к прекращению огня. Представитель ЮПС уже заявил, что они со своей стороны поддерживают эти призывы.

Напомним, обстановка в Адене резко обострилась еще в начале августа, когда в результате терактов в один день погибли почти 50 человек. В среду сторонники ЮПС предприняли попытку штурма президентского дворца. В четверг столкновения на улицах города не прекратились. По разным данным, в результате столкновений сепаратистов с проправительственными силами погибли 20-30 человек.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».