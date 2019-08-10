Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за проходящего сегодня, 10 августа, митинга. Согласованная с мэрией акция под названием «Вернем себе право на выборы» началась в 14:00 и продлится до 16:00 на проспекте Академика Сахарова.

По данным столичного Центра организации дорожного движения, с 7:30 до 18:30 полностью перекрыты улица Маши Порываевой (от Каланчевской ул. до Докучаева пер.) и проспект Академика Сахарова (от Докучаева пер. до Садового кольца).

Также с 06:00 до 07:30 ограничивалось движение на одной полосе на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома №9.

Напомним, заявленное число участников митинга — 100 тыс. человек. Акция проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В июле прошли уже несколько подобных мероприятий, самым крупным из которых стал согласованный митинг 20 июля, на который пришли около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные акции. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 и 1001 человека соответственно. Из них более 100 были арестованы.

Несмотря на то, что сегодняшняя акция санкционирована, вероятность ее силового разгона сохраняется — для этого есть как минимум два повода. Так, мэрия заявила, что считает незаконными анонсированные на митинге выступления музыкантов. Кроме того, представители штаба Алексея Навального призвали после окончания мероприятия провести «мирную прогулку» по бульварам. Полиция пообещала «немедленно пресекать угрозы общественному порядку».

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