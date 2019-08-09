Снятый с выборов кандидат в мэры Новосибирска намерен дойти до Верховного суда

Новосибирский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции о недопуске бывшего кандидата от Партии социальных реформ Алексея Южанина на выборы главы города. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил экс-кандидат.

Напомним, 25 июля горизбирком отказал Алексею Южанину в регистрации на выборы мэра из-за неверно оформленного партийного протокола о его выдвижении. Экс-кандидат попытался оспорить это решение в Центральном райсуде, но тот не удовлетворил заявление. «Областной суд отказал по той же причине — отсутствие формулировки в документе о выдвижении меня как кандидата. Мы проверили: в документе формулировка есть, но судья ничего на это не ответил»,— сказал Алексей Южанин, который продолжает голодовку с 26 июля. От отметил, что в понедельник получит решение облсуда и после этого обратится в Верховный суд России.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов. Помимо Алексея Южанина, в регистрации отказано самовыдвиженцам Андрею Везнеру и Анатолию Бабаеву.

О выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич