Голодающий экс-кандидат в мэры Новосибирска не смог оспорить недопуск до выборов

Центральный райсуд Новосибирска отклонил иск бывшего кандидата в мэры от Партии социальных реформ Алексея Южанина, который пытался обжаловать отказ горизбиркома в регистрации на выборы. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил сам господин Южанин.

Напомним, 25 июля избирком Новосибирска отказал Алексею Южанину в регистрации из-за неверно оформленного партийного протокола о его выдвижении. На следующий день он объявил бессрочную «мокрую» голодовку, которая продлится до момента восстановления в качестве кандидата. Также он попытался оспорить решение избиркома в суде, однако получил отказ. «Причину отказа судья не назвал — мотивировки не было. Решение я получу в пятницу»,— сказал Алексей Южанин, отметив, что на следующей неделе планирует подать апелляцию в Новосибирской облсуд.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. На них выдвигались 20 человек, в том числе трое самовыдвиженцев. Процедуру регистрации прошли 17 претендентов. Помимо Алексея Южанина избирком не зарегистрировал двух самовыдвиженцев — Андрея Везнера и Анатолия Бабаева.

Как кандидаты в мэры подписали предвыборную декларацию — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич