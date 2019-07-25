Первому кандидату в мэры Новосибирска отказали в регистрации

Избирательная комиссия Новосибирска отказала главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину от Партии социальных реформ в регистрации на выборы главы города. Об этом сообщила представитель избиркома на заседании в четверг.

Кандидату отказано в регистрации из-за неверно оформленного партийного протокола. По словам представителя комиссии, в документе нет решения о выдвижении кандидата с указанием ФИО, даты и места рождения, гражданства, основного места работы, занимаемой должности и адреса места жительства.

Господин Южанин не согласен с решением. «Все документы подготовлены квалифицированным юристом. Избирком ссылается, что в протоколе заседания партии, на котором меня выдвигали как кандидата, отсутствуют некоторые сведения. Мы планируем обращаться в суд с требованием признать недействительным решение избирательной комиссии»,— сказал “Ъ-Сибирь” Алексей Южанин.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. На них выдвинулись 20 человек, в том числе три самовыдвиженца. Пока избирком зарегистрировал 12 кандидатов.

Как кандидаты в мэры подписали предвыборную декларацию — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич