В центре Москвы начались задержания на несогласованной акции

Начались задержания на несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, передают корреспонденты “Ъ” и других изданий. Задержания проходят в разных точках на Бульварном кольце.

На Пушкинской площади задержали более 30 человек, сообщает телеканал «Дождь». Как пишет «Новая газета», людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки.

На Маросейке задержали политолога Аркадия Дубнова и еще четырех человек. Пять человек задержали на «Кропоткинской». По данным «ОВД-Инфо», несколько человек задержали на Малой Дмитровке.

Ранее также задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Она вышла из центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, последняя — 27 июля. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, Илья Яшин, Иван Жданов. Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток под стражу заключили Алексея Навального.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

Подробнее об арестах — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».