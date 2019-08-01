Главные новости к утру 1 августа

В состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседе президент США Дональд Трамп предложил главе российского государства Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Господин Путин высказал американскому коллеге искреннюю благодарность за предложение помощи и поддержки. О борьбе с пожарами
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение. По словам правозащитника, он задержан. О новой акции
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени, которое занял путь от космодрома до МКС. Космический грузовик пристыковался к станции через 3 часа 19 минут, совершив два витка вокруг Земли.
Вашингтон ввел санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Позже высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил, что Вашингтон не рассматривает господина Зарифа как ключевую фигуру для возможных переговоров на ядерную тематику.
О предстоящих 1 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.
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