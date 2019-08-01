Главные анонсы 1 августа

В Центральной избирательной комиссии России состоится первое заседание рабочей группы по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала 31 июля глава ЦИКа Элла Памфилова. Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 человек кандидатами в депутаты. Позже МГИК решил пересмотреть решение только в отношении Сергея Митрохина. Что глава ЦИКа сказала о регистрации кандидатов в депутаты

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на 30 суток за организацию несанкционированной акции 14 июля у Мосгоризбиркома. Напомним, 30 июля суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления). Господина Гудкова задержали в воскресенье, 28 июля, на выходе из продуктового магазина. Сутками ранее он уже был задержан 4045651 на несогласованной акции в Москве в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы. Подробнее о митинге

На Итурупе (Сахалинская область) ожидается визит премьер-министра России Дмитрия Медведева. Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что такая поездка «несовместима» с официальной позицией Токио в отношении Курильских островов.

Десять крупнейших спорных островов Рейтинг “Ъ” Читать далее

В Иркутской области пройдет рабочая поездка заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Ожидается, что он прибудет в пострадавшие от паводков районы, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, а также работу оценочных комиссий и процесс выплат компенсаций пострадавшим. О наводнениях

В Нур-Султане начнется встреча высокого уровня по Сирии в «астанинском формате». Запланировано участие делегаций стран-гарантов — Ирана, России и Турции,— правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Об итогах предыдущей встречи

В Москве 1–4 августа пройдут торжества, посвященные 80-летию ВДНХ. Главным событием празднования станет концерт 1 августа в 20:00 на сцене между павильоном «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Его в 23:30 покажет «Первый канал».

В Баку пройдет ответный матч второго отборочного тура Лиги Европы UEFA между местным «Нефтчи» и тульским «Арсеналом». В первом матче, первом в истории российского клуба в рамках еврокубков, «Арсенал» проиграл — 0:1. Подробнее

С 1 августа вступают в силу ряд законодательных изменений: