Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Суд признал оппозиционного политика, бывшего кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления). Политику назначено наказание в виде 30 суток ареста. Мосгорсуд 1 августа рассмотрит апелляционную жалобу на решение Тверского суда.

Господина Гудкова задержали в воскресенье, 28 июля, на выходе из продуктового магазина. Сутками ранее он уже был задержан на несогласованной акции в Москве в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы. Против него завели административное дело о нарушении правил проведения митингов, но отпустили в зале суда и отложили заседание до 31 июля.

Ранее были арестованы незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток) и Иван Жданов (15 суток).

Акция в Москве, по официальным данным МВД, собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД. По данным на вечер понедельника, 29 июля, московские суды арестовали не менее 40 человек. Сегодня, 30 июля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Подробнее о митинге читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».