ТАСС: организаторы не хотят переносить матч «Спартак»—«Динамо» из-за акции оппозиции

МВД и Российская премьер-лига (РПЛ) пока не договорились о переносе матча «Спартака» и «Динамо». «В ходе долгих переговоров футбольные функционеры пока не услышали позицию столичной полиции. Они настаивают на проведении матча в субботу, как и планировалось, 3 августа»,— рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Переговоры будут продолжаться, «время еще есть».

Ранее Telegram-канал Baza и ТАСС сообщили со ссылкой на источники, что московская полиция просит РПЛ перенести футбольный матч. Одна из причин — несанкционированная акция оппозиции, которая связана с отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму независимым кандидатам. РПЛ выступает против переноса матча.

Полиция не может запретить матч. По закону безопасность внутри стадиона должны обеспечить стюарды и футбольные клубы. Полицейские охраняют территории, прилегающие к стадиону.

Напомним, 27 августа прошла несанкционированная акция оппозиции в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ” — не менее 6 тыс. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. В результате арестованы более 60 человек, возбудили три головных дела. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках.

Либертарианская партия подала заявку на проведение следующего митинга 3 августа на Лубянской площади. В мэрии не согласовали это место, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции выступили против этой площадки и отозвали заявку. Полиция призвала не участвовать в акции, поскольку мероприятие незаконно. Незарегистрированные кандидаты также подали заявки на митинги 10 и 11 августа.

О подготовке акции 3 августа читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».