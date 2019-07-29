СМИ сообщили о просьбе КСИР к британским военным не вмешиваться в задержание Stena Impero

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во время задержания британского танкера Stena Impero потребовал от британского крейсера не вмешиваться в происходящее, сообщило иранское агентство Tasnim, опубликовав аудио и видеозапись. На записях слышны переговоры КСИР с британским судном, чьи обозначения на борту схожи с обозначениями Stena Impero.

«F-236 сил Великобритании. Это корабль КСИР. Танкер находится под нашим контролем. Требую не вмешиваться в этот вопрос»,— следует из записи агентства. После якобы британский корабль отвечает, что находится в проливе, где рядом с ним торговое судно осуществляет проход. Далее, предположительно, КСИР призывает британское «не подвергать свою жизнь опасности».

Напомним, 19 июля Тегеран задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка. 27 июля с ними встретились дипломаты из РФ.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».