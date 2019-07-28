Главные новости к утру 28 июля

Главного редактора телеканала «Дождь» Александру Перепелову допросили в СКР в качестве свидетеля. По какому именно делу она допрашивалась, в СКР не уточнили. Вопросы касались освещения телеканалом несанкционированной акции за свободные выборы в Мосгордуму.

В Евросоюзе назвали нарушением свободы слова массовые задержания на субботнем митинге у московской мэрии. В ЕС ожидают, что право на свободу слова будет в России соблюдено, так как оно гарантировано российской Конституцией. О прошедшей акции в поддержку незарегистрированных кандидатов

В Кремле подтвердили подготовку визита Владимира Путина во Францию. Встреча президентов России и Франции пройдет 19 августа в форте Брегансон.

Суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах 20 – 21 июня. Ему предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях во время июньских беспорядков в Тбилиси. О задержании бывшего министра

Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю. Днем ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором вооруженное подразделение МВД «Корд» приезжает по вызову господина Глуховеря и арестовывает патрульных, остановивших машину чиновника, нарушившего правила ПДД.