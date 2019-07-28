Кремль сообщил о проработке визита Путина во Францию в августе

В Кремле подтвердили подготовку визита президента России Владимира Путина во второй половине августа во Францию. «Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается»,— сообщили информагентствам в пресс-службе президента.

Ранее встречу с господином Путиным анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил о предстоящей 19 августа встрече в форте Брегансон, сообщал портал 20minutes.fr.

В конце июня президент Франции заявил, что надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». Понимания о том, когда можно провести встречу в нормандском формате, у Кремля нет, сообщил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.