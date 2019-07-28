Зеленский потребовал немедленно уволить главу Днепропетровской полиции за превышение полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника областного управления министерства внутренних дел (МВД) в Днепровской области Виталия Глуховерю и начала проверки по факту превышения должностных полномочий. В 2018 году чиновник задержал патрульных, остановивших его авто за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от главы Госбюро расследований господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам»,— написал господин Зеленский на своей странице Facebook.

Днем ранее местные СМИ опубликовали видео 2018 года, на котором вооруженное подразделение МВД «Корд» приезжает по вызову главы УВД по Днепропетровской области генерала Гулховеря и арестовывает патрульных, остановивших машину чиновника, нарушившего правила ПДД.

По словам главы государства, времена преступлений и особого отношения к чиновникам прошло. «Ни ты, ни твои друзья больше не будут стоять над законом»,— обратился президент к чиновникам по всей стране — «от регионального центра до самого маленького села».

Напомним, в июне указом нового президента были уволены сразу 15 из 24 глав областей. А 9 июля он уволил 71 руководителя районных администраций. Кроме того, глава государства отправил в отставку замглавы СБУ Виктора Кононенко, а также настаивает на увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.

О том, как глава Украины выстраивает новую систему власти, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».