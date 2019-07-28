Суд арестовал бывшего министра Грузии по делу о беспорядках на митингах

Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах 20 – 21 июня, сообщил местный телеканал «Имеди».

Как передает телеканал, сторона защиты ходатайствовала в суде об освобождении бывшего министра под залог в размере 10 тыс. лари (около 215 тыс. руб.) Суд просьбу не удовлетворил, сославшись на то, что господин Окруашвили сможет в таком случае повлиять на ход дела, уничтожить улики и, возможно, скрыться от следствия.

В 2004–2006 годах Ираклий Окруашвили занимал посты генерального прокурора и главы МВД Грузии и считался вторым по влиянию политиком в стране после президента Михаила Саакашвили. После конфликта с господином Саакашвили он покинул Грузию, получив политическое убежище во Франции. Бывший министр вернулся в страну в 2014 году, после прихода к власти партии «Грузинская мечта».

Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях во время июньских беспорядков в Тбилиси. Месяцем ранее, обвинения по делу о беспорядках на митингах было также предъявлено депутату парламента Ники Мелии. Суд отпустил парламентария под залог в 30 тыс. лари.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. По официальной информации, в митингах пострадали до 240 человек. В результате акций протеста митингующие добились отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее о деле бывшего министра Грузии читайте в материале “Ъ”.