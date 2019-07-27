27 июля день рождения Александра Гусева
главы Воронежской области
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Уважаемый Александр Викторович!
От лица всех аграриев области позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения и пожелать Вам здоровья, бодрости, оптимизма и той особой радости, которую испытывает человек Дела, когда у него получается то, что он задумал
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Борис Нестеров:
Разрешите от лица Гражданского собрания «ЛИДЕР» и всех его участников сердечно поздравить Вас с Днем рождения!
На всех этапах своего жизненного пути Вы неизменно добиваетесь впечатляющих успехов...
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|Николай Белоконев:
От имени коллектива ЗАО «Лискимонтажконструкция» и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы завоевали репутацию профессионального управленца, энергичного и ответственного человека,...
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Николай Смольянов:
Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие знания, воля и целеустремленность, умение видеть перспективу помогает Вам ставить задачи, важные для процветания региона, и добиваться их решения...
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|Павел Дьяков :
За время нахождения во главе нашего города и затем Воронежской области Вы снискали искреннее расположение и уважение земляков. Вас по праву считают образцом сильного лидера, умеющего принимать грамотные управленческие решения и нести ответственность за вверенную территорию...
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Примите наши самые искренние поздравления с Днем рождения! От лица коллектива АО «Корпорация НПО «РИФ», хотим выразить Вам глубокое почтение и уважение за то, что регион под Вашим руководством демонстрирует впечатляющую динамику развития...
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