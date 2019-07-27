Подписано:

Николай Гапоненко,

Владимир Маслов,

Сергей Ниценко,

Сергей Трибуцкий,

Александр Евсеев,

Александр Князев,

Игорь Алименко,

Иван Савченко,

Михаил Колтаков,

Евгений Гапоненко



Уважаемый Александр Викторович!

От лица всех аграриев области позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения и пожелать Вам здоровья, бодрости, оптимизма и той особой радости, которую испытывает человек Дела, когда у него получается то, что он задумал.

Под Вашим руководством Воронежская область сохраняет хорошую динамику развития благодаря реализации высокотехнологичных структурных проектов в промышленности и АПК. Вы успешно проводите политику консолидации лучших сил гражданского общества, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, наладив их конструктивный диалог с властью, и это стало главным механизмом в решении стоящих перед областью задач.

Когда Вы возглавили область, мы, аграрии, честно признаться, испытывали некоторые опасения: так сложилось, что до сих пор сферой Ваших профессиональных интересов всегда была промышленность. Но тревоги оказались напрасны. Вы быстро вникли во все насущные проблемы аграриев и направляете усилия правительства на оптимальное решение стоящих задач. Много внимания уделяете продвижению брендов воронежской сельхозпродукции, развитию сельских территорий через поддержку малых и больших бизнес-инициатив, расширению реализованных животноводческих и растениеводческих проектов, созданию сельской социальной инфраструктуры.

В области устойчиво развиваются молочный и мясной кластеры, малые формы хозяйствования, на которых всегда держалось село. Созданные в области механизмы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств дают горизонты самореализации молодежи в сельской местности и решают проблему кадрового голода, серьезно тормозящего динамику развития сельхозпроизводства.

Особенно отрадно, что в приоритет правительством области под Вашим руководством поставлены углубленная переработка сельхозпродукции, развитие органического земледелия, повышение качества продукции, что так важно для сохранения здоровья и работоспособности жителей нашего края и всей России.

Уверены, что значительные позитивные перемены будут происходить и впредь, потому что Вы создаете модель эффективного управления во власти, администрация Воронежской области уже признана одной из самых сильных лидерских команд в стране. Вы умеете брать на себя ответственность за динамику развития региона и качество жизни его людей.

Пусть всегда рядом с Вами будут единомышленники, друзья, любимые и любящие люди, способные подставить плечо в трудную минуту и умножить радость от достигнутых результатов!