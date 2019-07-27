Коллектив АО «Корпорации НПО “РИФ”»

Уважаемый Александр Викторович!

Примите наши самые искренние поздравления с Днем рождения!

Хорошо понимая, что быть губернатором такой большой аграрно-промышленной области, как Воронежская, очень непросто. От лица коллектива АО «Корпорация НПО «РИФ», хотим выразить Вам глубокое почтение и уважение за то, что регион под Вашим руководством демонстрирует впечатляющую динамику развития.

Такие достижения говорят о Ваших организаторских способностях, умении сплотить людей, грамотно поставить цели и воодушевить на их достижение. Английский ученый и востоковед Уильям Алтон Джонс верно подметил: «Лучших результатов добивается тот, кто лучше всех умеет координировать работу своих умных и талантливых коллег». Не случайно свою работу на посту губернатора Вы начали именно с внедрения новых, более эффективных технологий в управленческие процессы.

Ваше умение искать и находить неординарные решения, дающие оптимальный эффект, было оценено уже на первом же месте работы – заводе «Воронежсинтезкаучук». Начав трудовую деятельность с должности мастера, в 31 год Вы уже руководили цехом и со временем возглавили предприятие, сумев в самые экономически сложные годы уберечь его от распродажи по частям и придать новый импульс развития. Хороший организатор и стратег, Вы всегда оставались ученым. При Вашем непосредственном участии на предприятии было создано 30 новых производственных технологий. Эти исследовательские наработки отмечены премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Ваш опыт производственника и мышление ученого позволяет нам всегда говорить с Вами на одном языке, что в очередной раз доказала нам недавняя презентация Вам двух новых проектов нашей компании. Вы сразу оценили перспективы для региональной экономики создания высокотехнологичного производства по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС.

В числе главных приоритетов, заявленных Вами в избирательной программе на выборах губернатора, была поддержка производства и индивидуальных предпринимателей. Ваши обещания с делом не расходятся.

Мы искренне хотим пожелать Вам настойчивости и успеха в достижении поставленных целей, здоровья, неиссякаемой энергии, понимания и поддержки коллег, родных и близких. Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях!