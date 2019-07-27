Борис Нестеров

председатель правления Гражданского собрания «ЛИДЕР»

Уважаемый Александр Викторович!

Разрешите от лица Гражданского собрания «ЛИДЕР» и всех его участников сердечно поздравить Вас с Днем рождения!

На всех этапах своего жизненного пути Вы неизменно добиваетесь впечатляющих успехов. Однако, уверен, что самые главные победы в Вашей жизни еще впереди.

Высокий государственный пост губернатора несет с собой огромную ответственность за все то, что происходит в нашем регионе, за все успехи и неудачи, победы и поражения. Но одновременно он дает фантастические возможности для свершений благих дел в интересах Воронежской области, ее людей, открывает масштабное поле деятельности для самореализации Человека с большой буквы, которым Вы, безусловно, являетесь.

Убежден, что огромный опыт руководителя, государственный подход к делу, а также искренняя любовь к родному краю позволит Вам и в дальнейшем добиваться огромных успехов в деле развития нашего региона.

Позвольте пожелать крепкого здоровья, благополучия в семье и дальнейших успехов во всех начинаниях.