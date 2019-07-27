Николай Белоконев
генеральный директор
ЗАО «Лискимонтажконструкция»
Уважаемый Александр Викторович!
От имени коллектива ЗАО «Лискимонтажконструкция»
и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы завоевали репутацию профессионального управленца, энергичного и ответственного человека, умеющего находить оригинальные, эффективные решения поставленных задач.
Своим примером Вы показываете всем, как нужно работать на результат на любом месте, где Вам довелось работать. И сейчас, возглавляя Воронежскую область, Вы, Александр Викторович, перестраиваете работу регионального правительства, добиваясь большей ее эффективности. Благодаря Вашим деловым качествам производственника в регионе реализуется немало интересных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, формируется благоприятный инвестиционный климат.
Ваше умение решать самые сложные задачи, знания, опыт и большой организаторский потенциал позволяют Вам формировать платформу для дальнейшего расцвета нашей Воронежской области.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, новых идей и свершений, пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, любящие родные и близкие люди!