Николай Белоконев

генеральный директор ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Уважаемый Александр Викторович!

От имени коллектива ЗАО «Лискимонтажконструкция» и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения!

Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы завоевали репутацию профессионального управленца, энергичного и ответственного человека, умеющего находить оригинальные, эффективные решения поставленных задач.

Своим примером Вы показываете всем, как нужно работать на результат на любом месте, где Вам довелось работать. И сейчас, возглавляя Воронежскую область, Вы, Александр Викторович, перестраиваете работу регионального правительства, добиваясь большей ее эффективности. Благодаря Вашим деловым качествам производственника в регионе реализуется немало интересных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, формируется благоприятный инвестиционный климат.

Ваше умение решать самые сложные задачи, знания, опыт и большой организаторский потенциал позволяют Вам формировать платформу для дальнейшего расцвета нашей Воронежской области.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, новых идей и свершений, пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, любящие родные и близкие люди!