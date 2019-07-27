Павел Дьяков

Председатель совета директоров Агрокомплекса «Родина»

Уважаемый Александр Викторович!

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!

За время нахождения во главе нашего города и затем Воронежской области Вы снискали искреннее расположение и уважение земляков. Вас по праву считают образцом сильного лидера, умеющего принимать грамотные управленческие решения и нести ответственность за вверенную территорию.

Благодаря Вам был осуществлен ряд важных преобразований, сформировавших траекторию дальнейшего развития Воронежской области. Когда-то Стив Джобс сказал: «Инновации – вот что отличает лидера от его последователей». Поддержка Вами новых идей, в том числе инвестиционных проектов, создание особой экономической зоны «Центр», стала мощным импульсом для развития экономики региона.

Хочу выразить особую признательность за внимание к вопросам развития агропромышленного сектора. Мы гордимся нашими достижениями, но все они были бы невозможны без поддержки губернатора. Уверен, дальнейшая совместная работа в этом направлении позволит нам достичь еще больших результатов.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Александр Викторович, крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов в достижении поставленных целей, побед и свершений во благо нашей малой родины! Пусть всегда рядом будут верные соратники, друзья и близкие люди, готовые поддерживать и помогать во всех начинаниях.