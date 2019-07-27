Николай Смольянов

генеральный директор ООО «Стройинжиниринг»

Уважаемый Александр Викторович!

От имени коллектива ЗАО «Лискимонтажконструкция» и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения!

Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие знания, воля и целеустремленность, умение видеть перспективу помогает Вам ставить задачи, важные для процветания региона, и добиваться их решения.

Вы пришли в политику с производственного предприятия, и работая мэром миллионного Воронежа, первым заместителем губернатора области, хорошо изучили экономику края, глубоко знаете ее особенности и проблемы, что, безусловно, делает Ваши решения взвешенными и оптимальными.

На посту губернатора Воронежской области Вы и сформированная Вами команда многое делает для придания устойчивости региональной экономике. Налаживание более активного диалога с бизнес-сообществом и создание благоприятного инвестиционного климата позволяет реализовать целый ряд структурных проектов, создающих задел для дальнейшего роста. Много внимания Вы уделяете совершенствованию работы коммунального хозяйства – этой чувствительной для жителей области сферы, строительному сектору, внедрению современных технологий в управленческие процессы. Немало делается и для развития сельских территорий, повышения не только материального, но и культурного уровня жизни земляков.

В этот день хочется выразить Вам, Александр Викторович, глубокое уважение и почтение за умение работать на результат. Уверены, что Ваша энергия, жизненный опыт и организаторский талант позволят Вам и впредь успешно работать на благо нашего края, эффективно осуществлять социально-экономические преобразования, направленные на повышение благосостояния жителей воронежской земли.

Пусть удача сопутствует Вам! Крепкого здоровья, успехов, вдохновения в воплощении задуманных планов, удовлетворения тем, что удалось сделать, понимания и поддержки коллег, уверенности и упорства в работе на общее благо области и страны!