Главные новости к утру 25 июля

Правоохранительные органы провели обыск дома у экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Источник в правоохранительных органах сообщил, что обыск может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток. Полиция задержала его утром 24 июля за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за анонсированной на 27 июля акции в Москве.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос. «В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч.»,— заявила она. Ранее СКР заявил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов.

Северная Корея испытала ракету малой дальности, сообщил американский чиновник. До этого об осуществлении пуска заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

На заседании правительства Украины было решено ввести новые санкции в отношении России. С таким предложением кабинет министров теперь обратится в Совет национальной безопасности и обороны страны. О других санкциях

О предстоящих 25 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.