Главные анонсы 25 июля

В Москве состоится пленарное заседание Госдумы, завершающее весеннюю сессию. Планируется, что депутаты, в частности, рассмотрят законопроект о «дачной амнистии». Почему россияне не регистрируют загородные дома

Рабочая группа Мосгоризбиркома продолжит рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Независимым оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей. 20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». О предвыборной ситуации в Москве

В Санкт-Петербурге пойдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада.

В Туле пройдет матч второго квалификационного раунда Лиги Европы UEFA «Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан).