Памфилова открестилась от уголовного дела об акциях около Мосгоризбиркома

У главы Центризбиркома Эллы Памфиловой нет информации о том, что Мосгоризбирком просил следователей завести уголовное дело против организаторов и участников несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. «Я понятия не имею, я не в курсе, подавал ли какое-то обращение в правоохранительные органы Мосгоризбирком, я не знаю»,— заявила она в интервью “Ъ FM”.

Госпожа Панфилова также добавила, что у кандидатов, несмотря на возбуждение дела, сохраняются все избирательные права, они могут участвовать в выборах до вынесения приговора. После суда их возможность баллотироваться будет зависеть от содержания статьи. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов также заверил, что возбуждение уголовного дела не помешает зарегистрировать кандидатов в депутаты.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов, проходивших в Москве в июле. По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья ст. 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

Сегодня, 24 июля, оппозиционер Алексей Навальный, участвовавший в митингах, был задержан около подъезда своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».